Спортсменка Аліса Шмідт, яка є володаркою титулу найкрасивішої легкоатлетки у світі, захопила рельєфом на тренуванні
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Спогади про теплі дні", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Шмідт позує в спортивному міні, демонструючи бездоганне тіло у всій красі. При цьому образ знаменитість доповнила "хижим" поглядом, на що звернули увагу її шанувальники.
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"Ох, який погляд розкішний», «бездоганна крихітка», «ідеально», "неймовірно красиво вийшла", - пишуть вони.
Як повідомлялося до цього, спортсменка Аліса Шмідт, яка стала найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала себе і розповіла про важкий тиждень.
На фото Аліса стояла в кросівках, лосинах і топіку. Зірка позувала на стадіоні, залишивши волосся розпущеним. Дівчина в руках тримала шейкер, а сама дивилася в об'єктив камери.
"Сьогодні починається важкий тиждень тренувань. Я буду тримати вас в курсі, як вона проходить", - написала зірка під публікацією.
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