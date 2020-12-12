Спортсменка Аліса Шмідт, яка є володаркою титулу найкрасивішої легкоатлетки у світі, захопила рельєфом на тренуванні

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Спогади про теплі дні", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Шмідт позує в спортивному міні, демонструючи бездоганне тіло у всій красі. При цьому образ знаменитість доповнила "хижим" поглядом, на що звернули увагу її шанувальники.

"Ох, який погляд розкішний», «бездоганна крихітка», «ідеально», "неймовірно красиво вийшла", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, спортсменка Аліса Шмідт, яка стала найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала себе і розповіла про важкий тиждень.

На фото Аліса стояла в кросівках, лосинах і топіку. Зірка позувала на стадіоні, залишивши волосся розпущеним. Дівчина в руках тримала шейкер, а сама дивилася в об'єктив камери.

"Сьогодні починається важкий тиждень тренувань. Я буду тримати вас в курсі, як вона проходить", - написала зірка під публікацією.

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