Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой в мире, показала себя на прогулке
На фото Алиса показалась в лосинах, топе и кроссовках. Звезда шла по улице, а в руках можно увидеть сумку для тренировок. Волосы девушка оставила распущенными, а руку спрятала в карман. Шмидт без смущения похвасталась рельефным прессом, который не был скрыт нарядом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Как сейчас выглядят мои дни: тренируюсь, ем, сплю, повторяю", - написала девушка под фото.
Фанаты поставили более 150 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Я тебя обожаю, это нормально", "Бомба", "Самая красивая женщина", "Милосердие", "лучшая девушка такая великолепная", "В конце концов, мужчины и женщины тренируются по одной и той же причине. Оказаться в прекрасном женском теле", "Продолжай без выходных!", "Великолепная дива", "Я люблю тебя! Мой любимый бегун!", "Выглядит так хорошо и потрясающе! Люблю твою улыбку".
Сообщалось, что известная спортсменка Алиса Шмидт показала себя после тренировки и рассказала о выходном.
На фото красавица позирует в черном топе и шортах, соблазнительно выгнувшись для фото. Красавица специально распустила волосы, чтобы кадр на беговой дорожке получился максимально жарким.
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