Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, похвасталась собой и рассказала о доме

На фото красотка позирует в белом топе и коротеньких шортиках. Звезда села на коленках на кровать, а волосы оставила распущенными. Алиса смотрела прямо в объектив камеры и демонстрировала точеную фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дом - мое счастливое место. Не могу дождаться уютных дней, которые я провел в постели и смотрел сериалы", - написала Алиса под фотографией.

"Вы слишком красивы!", "Приезжайте в Бешикташ", "Хочешь жениться на мне в Швейцарии?", "Идеальная блондинка-ангел", "Почему ты такая красивая?", "Благодаря карантину все фильмы и сериалы, когда выйдет Netflix 2?", "Бог создал идеальную блондинку", "Какие сериалы тебе нравятся?", "Самая красивая женщина! И эти глаза ... классные", "Почему тебе скучно ?", "Подходит для Playboy".

Сообщалось, популярная спортсменка Алиса Шмидт позировала для себя в смелом ракурсе.

На снимке девушка находится рядом с известным немецким футболистом, игроком дортмундской "Боруссии".

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