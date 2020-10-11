Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую назвали самой красивой легкоатлеткой мира, показала себя и рассказала о своей философии

На фото Алиса показала себя в черном платье с большим декольте. Спортсменка стояла перед фотографом с распущенными волосами и демонстрировала всю свою идеальность. Можно заметить, что Шмидт не любит носить белье, поэтому кадр получился довольно соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Never forget ❤️

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"Никогда не забывай", - подписала фото Алиса.

Фанаты поставили более 140 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такая красивая", "Прекрасное фото", "Приезжайте в Бешикташ", "Всегда помни, что Санчо прячется вдали", "Самая красивая спортсменка в мире", "К черту волосы !!!!", "Я ваш большой поклонник, пожалуйста, ответьте", "Ты очень красивая жена", "То, что многие называют красотой, 90% можно стереть влажной тряпкой. - Алисия остается красивой", "Ты так красива!!", "Мы любим тебя из Ирана", "Совершенная фрау".

Мы сообщали, что известная спортсменка Алиса Шмидт показала себя в непривычном ракурсе.

На фото красавица стоит рядом с известным немецким футболистом, защитником дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Матсом Хуммельсом на беговой дорожке.

Напомним, самая красивая легкоатлетка Алиса Шмидт в купальнике показала, на что способна

А еще Politeka писала, что самая красивая легкоатлетка мира в купальнике показала свои дикие развлечения

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