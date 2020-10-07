Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала, как проводит отпуск

На кадрах звезда позировала в купальнике и с распущенными волосами. Алиса показалась на водном мотоцикле. Сначала красотка продемонстрировала себя, а потом накрутила ручку газа и показала скорость. Видео получилось очень эффектным и солнечным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Крит был взрывом!", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик более 80 тысяч раз и написали комментарии:

"как мило, люблю видео!", "Эта катушка конфисковала мою страницу исследования", "Здесь до симпсов", "Так ты причина, по которой Санчо не пошел в ЮТД?", "Определенно так весело", "Меня не волнует, кто твой отец. Если я здесь на водных лыжах, тебе не придется ходить по воде!", "Я думаю, ты можешь покататься на акуле, если хочешь", "Доброе утро, заморская русалка".

Сообщалось, что известная спортсменка Алиса Шмидт, которая признана самой красивой легкоатлеткой мира, показала себя в непривычном ракурсе.

На фото красавица стоит рядом с известным немецким футболистом, защитником дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Матсом Хуммельсом на беговой дорожке.

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