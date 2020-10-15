Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала себя в необычных образах

Красотка позировала изначально в черном платье. После этого появилась за столом, а потом Алиса уже была в другом наряде возле ступенек. На следующем кадре Шмидт сбросила белую накидку, чтобы залезть в воду. Также спортсменка показала, как бегала в черном мини, пока была на отдыхе в Греции. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Throwback to my vacay in Greece 🇬🇷❤️ #traveltheworld #greece #crete #eloundabeach #vacationmode #lovesummer #takemeback

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"Возвращение к моему отпуску в Греции", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик почти 100 тысяч раз и написали комментарии:

"Боже мой, это прекрасно. Обожаю!", "Запись спринта, прямо вдохновила на рекламу", "У вас есть парень??", "Я иду ! Подожди, пожалуйста", "Кому эта красота достанется?", "Единственная в своем роде", "Когда вы пришли, вы не могли видеть", "выглядит великолепно ... ... Название песни, пожалуйста".

Сообщалось, что известная спортсменка Алиса Шмидт показала себя в непривычном ракурсе.

На фото красавица стоит рядом с известным немецким футболистом, защитником дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Матсом Хуммельсом на беговой дорожке. 

Напомним, самая красивая легкоатлетка Алиса Шмидт похвасталась главной гордостью в мини

А еще Politeka писала, что самая красивая легкоатлетка Алиса Шмидт покорила утонченной фигуркой

Также Politeka сообщала, что самая красивая легкоатлетка мира в купальнике показала свои дикие развлечения