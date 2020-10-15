Известная спортсменка Алиса Шмид, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала себя и рассказала о счастье

На фото Алиса позировала в белом топе и черных шортиках. Наряд был очень маленьким, поэтому Шмидт показывала все достоинства своей фигуры. Волосы у спортсменки были распущенными, а показалась легкоатлетка боком, стоя на ступеньках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я так счастлива вернуться на правильный путь. 25-дневное испытание Honor завершено", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Большое спасибо Я был очень счастлив, спасибо !!! И ты прекрасно выглядишь", "Ты красивая будь счастливой, когда мы снова встретимся", "Алисия, ты восхитительно потрясающая и великолепная. Мне нравятся твои красивые голубые глаза и твои чувственные губы. Обожаю твое очаровательное лицо и огненное и эффектное тело !!", "Немецкое чудо".

Сообщалось, что известная спортсменка Алиса Шмидт показала себя в непривычном ракурсе.

На фото красавица стоит рядом с известным немецким футболистом, защитником дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Матсом Хуммельсом на беговой дорожке. На девушке – короткие черные шортики и белый обтягивающий топ, на ногах – стильные кроссовки.

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