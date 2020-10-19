Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала себя и рассказала об ожидании
На фото Алиса позировала в топике и спортивных штанах с белым шнурком на поясе. Спортсменка оставила волосы распущенными, а стояла на кухне. Красотка демонстрировала идеальный пресс и подтянутую фигуру, смотря прямо в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Вы уже ждете Рождество?", - подписала фото Шмидт.
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Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:
"Джейдону Санчо это понравилось", "Ты действительно мотивируешь меня набирать пресс", "Дорогой младенец Христос! Я был действительно хорош весь год. В большинстве случаев. Иногда хорошо. Ничего страшного, куплю себе!", "Перекус при виде вас не может быть грехом. Удачных выходных и удачи в будущем. Я буду держать за тебя пальцы", "Как возможна такая красота?".
Сообщалось, что известная спортсменка Алиса Шмидт показала себя в непривычном ракурсе.
На фото красавица стоит рядом с известным немецким футболистом, защитником дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Матсом Хуммельсом на беговой дорожке. На девушке – короткие черные шортики и белый обтягивающий топ, на ногах – стильные кроссовки.
Сообщалось, что самая красивая легкоатлетка Алиса Шмидт без одежды заставила собой восхищаться
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