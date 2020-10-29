Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую называют самой красивой легкоатлеткой мира, показала себя и рассказала о потерях

На фото красотка позировала в черном платье с большими разрезами у бассейна. Волосы Алиса оставила распущенными, а показалась без обуви. Шмидт на одном фото демонстрировала просто фигуру, а на втором показала эффектные разрезы в наряде, через которые можно оценить идеальные ножки легкоалтеки. Благодаря этому кадры вышли очень светлыми и даже немного соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в популярной сети Инстаграм.

"Уже пропущенное лето", - написала красавица под фото.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Следующим летом: я, ты, праздник", "вау, ты такая красивая !!", "Боже, Алисия! Люблю это", "Мы любим зиму", "Будь моей, пожалуйста", "Идеально, я люблю тебя", "Я буду болельщиком Боруссии, но пожалуйста, будь моей", "Доброе утро. Ты замечательная", "Выглядит хорошей девушкой ВАУ".

Сообщалось, что популярная звезда легкой атлетики Алиса Шмидт продемонстрировала себя в необычном ракурсе.







На фото красавица стоит рядом с популярным немецким спортсменом, защитником дортмундской "Боруссии" и национальной сборной Матсом Хуммельсом на стадионе.

Напомним, самая красивая легкоатлетка Алиса Шмидт восхитила рельефами в кровати

А еще Politeka писала, что легкоатлетка Алиса Шмидт в мини-топике показала, за что ее называют самой красивой

Также Politeka сообщала, что самая красивая легкоатлетка Алиса Шмидт сверкнула рельефным животиком в узком топе



