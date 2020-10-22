Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала себя и рассказала о 2021

На фото красотка позировала в белом топике и черных шортиках. Алиса собрала волосы в хвост и держала их руками, сидя на асфальте. Шмидт смотрела прямо в объектив и демонстрировала безупречную фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Готова приложить немало усилий и подготовиться к 2021 году", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Принесите 2021 год - впереди захватывающие времена", "Да-а! Продолжайте усердно работать, и 21 год станет вашим большим годом!", "ооооо ты просто граната такая", "Санчо шутит", "Игроки Дортмунда слишком сильно отвлекаются и не могут победить Лацио и все такое :(", "Ты самая красивая спортсменка, которую я когда-либо видел", "Я действительно однажды встретил Алисию. Она действительно милая и приземленная. Мне нужно было только один раз поклониться, чтобы поговорить с ней ...".

Сообщалось, что известная спортсменка Алиса Шмидт показала себя в непривычном ракурсе.

На фото красавица стоит рядом с известным немецким футболистом, защитником дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Матсом Хуммельсом на беговой дорожке. На девушке – короткие черные шортики и белый обтягивающий топ, на ногах – стильные кроссовки.

Напомним, самая красивая легкоатлетка Алиса Шмидт сверкнула рельефным животиком в узком топе

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