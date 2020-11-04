Известная спортсменка Алиса Шмидт, которая была признана самой красивой легкоатлеткой мира, показала, как проводит отпуск

На фото Алиса позирует в белой мини-юбке и кофте. Волосы красотка оставила распущенными, а образ дополнила кроссовками и черной сумочкой. Девушка стояла на дорожке, демонстрируя идеальные ножки. Как известно, в этом году Шмидт отправилась на отдых в Грецию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Стрекоза также хотела, чтобы ее расчет существования был на картинке", "Ты шикарно выглядишь", "Удивительная Алиса в чудесных летних воспоминаниях", "Будь моим менеджером Алиса", "Невероятная леди", "Замечательно, отлично выглядит, с наилучшими пожеланиями", "Самая привлекательная спортсменка в мире или самая спортивная модель в мире. Вот в чем вопрос. Ты снова отлично выглядишь, Алиса", "Вот это зрелище".

Сообщалось, что немецкая легкоатлетка и модель Алиса Шмидт сверкнула стройными ножками.

На последнем фото девушка предстала в экстремально коротких шортиках и футболке, которую она завязала на узел. Девушка продемонстрировала поклонникам свое спортивное тело: упругий пресс, стройные подкаченные ножки и округлые бедра.

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