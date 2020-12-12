Спортсменка Алиса Шмидт, которая является обладательницей титула самой красивой легкоатлетки в мире, восхитила рельефом на тренировке

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Воспоминания о теплых днях», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Шмидт позирует в спортивном мини, демонстрируя безупречное тело во всей красе. При этом образ знаменитость дополнила «хищным» взглядом, на что обратили внимание ее поклонники.

«Ох, какой взгляд роскошный», «безупречная малышка», «идеально», «невероятно красиво получилась», - пишут они.

Как сообщалось до этого, спортсменка Алиса Шмидт, которая стала самой красивой легкоатлеткой мира, показала себя и рассказала о тяжелой неделе.

На фото Алиса стояла в кроссовках, лосинах и топике. Звезда позировала на стадионе, оставив волосы распущенными. Девушка в руках держала шейкер, а сама смотрела в объектив камеры.

"Сегодня начинается тяжелая неделя тренировок. Я буду держать вас в курсе, как она проходит", - написала звезда под публикацией.

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