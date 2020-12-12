Спортсменка Алиса Шмидт, которая является обладательницей титула самой красивой легкоатлетки в мире, восхитила рельефом на тренировке
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Воспоминания о теплых днях», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Шмидт позирует в спортивном мини, демонстрируя безупречное тело во всей красе. При этом образ знаменитость дополнила «хищным» взглядом, на что обратили внимание ее поклонники.
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«Ох, какой взгляд роскошный», «безупречная малышка», «идеально», «невероятно красиво получилась», - пишут они.
Как сообщалось до этого, спортсменка Алиса Шмидт, которая стала самой красивой легкоатлеткой мира, показала себя и рассказала о тяжелой неделе.
На фото Алиса стояла в кроссовках, лосинах и топике. Звезда позировала на стадионе, оставив волосы распущенными. Девушка в руках держала шейкер, а сама смотрела в объектив камеры.
"Сегодня начинается тяжелая неделя тренировок. Я буду держать вас в курсе, как она проходит", - написала звезда под публикацией.
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