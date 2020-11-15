Известная спортсменка Алиса Шмидт, которую признали самой красивой легкоатлеткой мира, показала, как развлекается на выходных

На фото Алиса позировала в штанах белого цвета и топе. Красотка стояла в спальне под крышей и снимала себя на телефон в зеркало. Девушка закрыла телефоном лицо, а волосы собрала в хвостик. Вторую руку Шмидт спрятала в карман, а образ дополнила украшением на шее. Спортсменка не стеснялась показывать подтянутую фигуру и рельефный пресс. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку красавицы в социальных сетях.

"Люблю воскресенье", - подписала фото Алиса Шмидт.

Фанаты не оставляли комментариев и комплиментов, как и не могли поставить лайк фото, так как снимок Алиса выбросила в сторис Инстаграм, где можно только написать в личку Шмидт, но так и хочется добавить: "Лучшая немка, взгляд не оторвать".

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На фото Алиса стоит в черных шортиках и топе, а образ дополнила носками. Шмидт позировала у двери и фотографировала себя в зеркало, показывая идеальные изгибы, которые она обрела при помощи тренировок.

Напомним, самая красивая легкоатлетка Алиса Шмидт сверкнула рельефным прессом в узком топе

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