Известная спортсменка Алиса Шмидт, которая стала самой красивой легкоатлеткой мира, показала себя и рассказала о тяжелой неделе

На фото Алиса стояла в кроссовках, лосинах и топике. Звезда позировала на стадионе, оставив волосы распущенными. Девушка в руках держала шейкер, а сама смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня начинается тяжелая неделя тренировок. Я буду держать вас в курсе, как она проходит", - написала звезда под публикацией.

Фанаты поставили 111 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я люблю тебя, привет из Ирана", "Идеальная блондинка ангел", "Прекрасное фото", "Самая горячая девушка в мире", "Ты лучшая", "Невероятно красиво", "Превосходная фигура", "Ты меня вдохновляешь Алика", "Как выглядит идеальная девушка Германии? Вот она", "Алика, сколько раз в неделю ты тренируешься?", "Такая красивая картинка, спасибо и хорошего вечера", "Вы говорите по-английски?".

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На фото красавица позирует в коротком черном топе и шортах, стоя в профиль к камере. Алиса дополнила образ беспроводными наушниками и повернула голову, чтобы смотреть прямо в объектив камеры.

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