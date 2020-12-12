Популярна українська співачка Оля Полякова вразила шанувальників, примірявши сукню з екстремальним декольте

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

Так, Полякова розповідає про подругу, яка подарувала їй пачку зефіру.

"Від пектину ростуть...волосся", - сказала вона.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Полякова позує, поставши в екстремальному платті з декольте, зігнувшись перед камерою. Завдяки цьому в кадр потрапили "пружні" м'ячики знаменитості. Шанувальників зірка позбавила можливості що-небудь сказати, викинувши кадри у себе в каруселі Stories.

До цього ми писали, що українська співачка Оля Полякова подражнила шанувальників, вийшовши з ванни й скинувши халат.

"Тільки з ванни вийшла", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Полякова постає з рушником на голові і в халаті, який грайливо зав'язала, демонструючи ідеальні ноги.

У якийсь момент співачка постає без нього - лише в накидці тілесного кольору, який прикриває бездоганну фігуру зірки. Через те, що накладка тілесного кольору, здається що Полякова повністю без одягу.

Нагадавши, пишногруда Полякова перетворилася до невпізнання і засвітила зайве під халатом.

Як повідомляла Politeka, Оля Полякова в зухвалому міні покрутила "смачненьким" перед Данилком.

Також Politeka писала, що Оля Полякова не встояла перед блакитнооким і помолоділим Андрієм Данилком.