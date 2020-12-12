Популярная украинская певица Оля Полякова впечатлила поклонников, примеряв платье с экстремальным декольте
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.
Так, Полякова рассказывает о подруге, которая подарила ей пачку зефира.
«От пектина растут…волосы», - сказала она.
Уточним, что на опубликованных снимках Полякова позирует, представ в экстремальном платье с декольте, изогнувшись перед камерой. Благодаря этому в кадр попали «упругие» мячики знаменитости. Поклонников звезда лишила возможности что-либо сказать, выбросив кадры у себя в карусели Stories.
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До этого мы писали, что украинская певица Оля Полякова подразнила поклонников, выйдя из ванны и скинув халат.
«Только с ванны вышла», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном ролике Полякова предстает с полотенцем на голове и в халате, который игриво завязала, демонстрируя идеальные ноги.
В какой-то момент певица предстает без него – лишь в накидке телесного цвета, который прикрывает безупречную фигуру звезды. Из-за того, что накладка телесного цвета, кажется что Полякова полностью без одежды.
Напомним, пышногрудая Полякова преобразилась до неузнаваемости и засветила лишнее под халатом.
Как сообщала Politeka, Оля Полякова в дерзком мини покрутила "вкусненьким" перед Данилко.
Также Politeka писала, что Оля Полякова не устояла перед голубоглазым и помолодевшим Андреем Данилко.