Відома співачка Ані Лорак показала себе в незвичайному вбранні на заході

На фото Кароліна, так справжнє ім'я співачки, показала себе в блискучій сукні з бахромою. Наряд у красуні був тілесного кольору, а образ доповнила Лорак каблуками. Співачка зібрала волосся в хвіст, а руки підняла вгору, даючи насолодитися пристойним декольте. Як можна помітити, зірка перебувала на заході біля фотозони. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не писали в коментарях і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "бездоганна, сама досконалість".

Повідомлялося, що популярна співачка Ані Лорак побувала на відомій передачі.

Співачка одягла обтягуючу червону сукню з сіточкою в районі декольте, з якого здалися великі груди. Зачіска ані вражала ідеальністю-акуратні локони і рівний проділ. Можна відзначити, що зірка дуже струнка і відмінно виглядає.

Ми писали, що співачка Ані Лорак влаштувала насичене тренування і показала фігуру після чергового схуднення.

Кілька годин тому Кароліна опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, в яких станцювала перед камерою і посвітила плоским животом і схудлою фігурою, що могло вразити шанувальників.

Нагадаємо, Ані Лорак з новою зачіскою перетворилася на Пугачову, співачку складно впізнати

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