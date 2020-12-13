Відома співачка Ані Лорак показала себе в незвичайному вбранні на заході
На фото Кароліна, так справжнє ім'я співачки, показала себе в блискучій сукні з бахромою. Наряд у красуні був тілесного кольору, а образ доповнила Лорак каблуками. Співачка зібрала волосся в хвіст, а руки підняла вгору, даючи насолодитися пристойним декольте. Як можна помітити, зірка перебувала на заході біля фотозони. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати нічого не писали в коментарях і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "бездоганна, сама досконалість".
Повідомлялося, що популярна співачка Ані Лорак побувала на відомій передачі.
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Співачка одягла обтягуючу червону сукню з сіточкою в районі декольте, з якого здалися великі груди. Зачіска ані вражала ідеальністю-акуратні локони і рівний проділ. Можна відзначити, що зірка дуже струнка і відмінно виглядає.
Ми писали, що співачка Ані Лорак влаштувала насичене тренування і показала фігуру після чергового схуднення.
Кілька годин тому Кароліна опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, в яких станцювала перед камерою і посвітила плоским животом і схудлою фігурою, що могло вразити шанувальників.
Нагадаємо, Ані Лорак з новою зачіскою перетворилася на Пугачову, співачку складно впізнати
Також Politeka писала, що схудла Ані Лорак зробила новорічний подарунок чоловікам, з'явившись у безсоромному міні
А ще Politeka повідомляла, що Ані Лорак влаштувала танці перед красенями і розбурхала видом в міні-шортах