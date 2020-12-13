Известная певица Ани Лорак показала себя в необычном наряде на мероприятии
На фото Каролина, так настоящее имя певицы, показала себя в блестящем платье с бахромой. Наряд у красотки был телесного цвета, а образ дополнила Лорак каблуками. Певица собрала волосы в хвост, а руки подняла вверх, давая насладиться приличным декольте. Как можно заметить, звезда находилась на мероприятии у фотозоны. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не писали в комментариях и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Безупречная, само совершенство".
Сообщалось, что популярная певица Ани Лорак побывала на известной передаче.
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Певица надела обтягивающее красное платье с сеточкой в районе декольте, из которого показалась большая грудь. Прическа Ани поражала идеальностью - аккуратные локоны и ровный пробор. Можно отметить, что звезда очень стройная и отлично выглядит.
Мы писали, что певица Ани Лорак устроила насыщенную тренировку и показала фигуру после очередного похудения.
Несколько часов назад Каролина опубликовала в сториз на своей странице в Instagram, в которых станцевала перед камерой и посветила плоским животом и похудевшей фигурой, что могло впечатлить поклонников.
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