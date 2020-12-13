Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе на радість фанатів
На фото Емілі позує в сукні з великим декольте і без білизни. Красуня залишила розпущеним волосся, а образ доповнила легким мейкапом. Дівчина трохи відвела погляд від камери, заманюючи найпікантнішим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
Фанати поставили кілька десятків лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "так і ваблять, Грація кішки".
Ми писали, що відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі завоювала велику популярність, завдяки своїм талантам і зовнішності.
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Так, в одній з фан-груп з'явилося фото, на якому модель позувала сидячи в кріслі. Красуня одягла чорний купальник з вирізом посередині. З великої "дірки" виставився немаленький бюст зірки. Також важко не помітити плоский животик - це фігура мрії.
Ми писали, що знаменита модель Емілі Ратаковскі оголосила про те, що чекає первістка, і засвітила кругленький животик на оголених кадрах.
Ратаковскі з уже помітно кругленьким животом з'явилася на digital-обкладинці нового випуску Vogue. На нових кадрах модель позує спочатку в легкій шовковій комбінації, а потім – і зовсім без одягу. Ратаковскі стоїть перед вікном повністю роздягнена, прикриваючи груди тільки рукою.
Нагадаємо, розкута Ратаковскі блиснула пишним букетом в міні-ТОПі
А ще Politeka писала, що задоволена Емілі Ратаковскі упакувала пишну красу в сарафанчик з квітами
Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі прийшла в магазин, обтягнувши пружні сідниці тісним міні