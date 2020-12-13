Відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала себе в ефектних образах
На першому фото Кухар позувала в прозорому червоній спідниці з чорним верхом. Образ Катерина доповнила пуантами, виставляючи ідеальні ніжки на загальний огляд. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому кадрі Катерина вже хвалилася своєю грацією на сцені. Красуня була в сукні і пуантах, розставивши руки. Дівчина перебувала поруч з партнером, який танцював разом з нею.
"Холостячка" Ксенія Мішина прийняла несподіване рішення, учасники шоу сторопіли: "Вони не пара!"
Кравець з "Квартал 95" гульнула на славу з Ткачем і Кошовим, кадри веселощів: "Вже нудить від ваших…"
Найкрасивіша дівчинка у світі осоромилася змінами в зовнішності, 19-річну зірку не впізнати: "Боже, навіщо…"
Дика Анджеліна Джолі виставила напоказ соковитий бюст, сіточка нічого не приховала: "Безсоромне дівчисько"
Трійку закриває образ Кухар на виступі в "жіночому кварталі". Балерина в червоній сукні задерла ногу, яку тримала Олена Кравець використовуючи замість "зброї". Кадр вийшов досить кумедним і цікавим.
На останньому фото Катерина вже позувала в прозорому вбранні, а образ доповнила пуантами. Красуня присіла, розставивши ноги, ставши на носочки. Поруч можна побачити чоловіка дівчини Стоянова Олександра, який був в штанях і з голим торсом.
Повідомлялося, що українська прима-балерина і суддя проекту» Танці з зірками " Катерина Кухар поділилася домашніми кадрами.
Зіркова пара обзавелася ароматичними свічками, які припали до смаку навіть чоловікові балерини Олександру Стоянову.
Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" розповіла, що змінилося в її житті з появою дітей
А ще Politeka писала, що Катерину Кухар можуть назавжди виключити з проекту "Танці з зірками"
Також Politeka повідомляла, що Кухар з "Танців з зірками" розповіла про втрату дитини, відео