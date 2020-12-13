Відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала себе в ефектних образах

На першому фото Кухар позувала в прозорому червоній спідниці з чорним верхом. Образ Катерина доповнила пуантами, виставляючи ідеальні ніжки на загальний огляд. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі Катерина вже хвалилася своєю грацією на сцені. Красуня була в сукні і пуантах, розставивши руки. Дівчина перебувала поруч з партнером, який танцював разом з нею.

Трійку закриває образ Кухар на виступі в "жіночому кварталі". Балерина в червоній сукні задерла ногу, яку тримала Олена Кравець використовуючи замість "зброї". Кадр вийшов досить кумедним і цікавим.

На останньому фото Катерина вже позувала в прозорому вбранні, а образ доповнила пуантами. Красуня присіла, розставивши ноги, ставши на носочки. Поруч можна побачити чоловіка дівчини Стоянова Олександра, який був в штанях і з голим торсом.

Повідомлялося, що українська прима-балерина і суддя проекту» Танці з зірками " Катерина Кухар поділилася домашніми кадрами.

Зіркова пара обзавелася ароматичними свічками, які припали до смаку навіть чоловікові балерини Олександру Стоянову.

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