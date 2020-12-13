Відомий український гуморист Єгор Крутоголов, зірка "Дизель шоу", розповів про нову прем'єру

На кадрах Єгор позував у піджаку і краватці, а образ доповнив білою сорочкою. Гуморист брав участь у сценці, де виступав у ролі чиновника, який прийшов до ворожки. Поруч можна побачити актрису, яка повинна розповісти про майбутнє Крутоголову. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку популярного українського шоу.

"У новому випуску" Дизель Шоу " в п'ятницю ви побачите дуже містичний і в той же час неймовірно смішний номер!

Один чиновник вирішив дізнатися у ворожки своє світле майбутнє. Разом з нею ми подивимося, що його чекає попереду. І не тільки його, але і всіх чиновників в принципі", - написав адміністратор групи в Instagram.

Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:

"Ви Класні, привіт з Бішкека", "це що, депутат прийшов до провидиці, цікаво", "напевно найкраще шоу, я смішніше не зустрічав, після Дизель шоу всі інші гумористичні шоу втратили гумор", "чекаємо".

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"Ну нічого страшного ... Ауф", - почав співати Крутоголов відомий Молодіжний хіт про пацанів і братву.

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