Відома модель Демі Роуз показала себе і розповіла про Сафарі

На фото Демі позувала в корсеті з бахромою, а образ доповнила капелюшком. Красуня розвернулася спиною і хвалилася пружними сідницями, які залишилися зовсім відкритими. На другому кадрі дівчина розгорнулася передом і похвалилася пишним бюстом в неймовірному декольте. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ваш хост Safari", - написала зірка під фото.

"Це ікона", - написала Ретчфорд під фото.

Фанати поставили понад 300 тисяч лайків і написали коментарі:

"З журналу", " Твоя нова улюблена дівчина-Сафарі!", "Одержимий тобою"," це приголомшливо"," Уявіть собі постріли в спину"," коли ви робите"," Люблю цю картинку"," Абсолютно красиво"," Омг велика і гаряча ти"," виглядає так, ніби ви добре проводите час, добре проводите час"," я готовий до тебе, Роуз","Е-Е, Дитинко, я люблю твій шлях".

Повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, похвалилася розкішним бюстом в кофті без бретелей.

Спочатку Демі вирушила на сафарі і поділилася кадрами з машини, а цього разу поділилася видом на яскраві пейзажі за своїм вікном і засвітила при цьому бюст, який було важко заховати через кофтинки без бретелей. Втім, саму зірку це схоже не збентежило.

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