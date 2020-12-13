Відома модель Кім Лі, яку називає корейською Кардаш'ян, показала себе в максимально жаркому образі

На фото Кім позує темному прозорому корсеті, який не зміг повністю заховати пишний бюст красуні. Волосся дівчина залишила розпущеним, а образ доповнила яскравим мейкапом, завдяки чому знімок вийшов дуже спокусливим і розбурхує найсміливіші мрії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли залишити компліменти або поставити лайки, адже красуня викинула знімок в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "бачу пристрасть, сама розкутість".

Ми писали, що відома модель Кім Лі показала на особистому Селфі гідності з пікантного ракурсу.

На одному з Селфі добре видно, що молода брюнетка любить показати себе, похвалитися перед камерою ідеальними і пухкими губами, а також зовсім не приховує бюст. Виставивши напоказ гідності у відкритому декольте, Кім Лі розбурхала шанувальників:

Ми писали, що відома модель Кім Лі влаштувала чорно-білу зйомку в брючному костюмі.

Цього разу на фото, яке було представлено на фан-акаунті, Лі позувала в стильному і незвичному для себе образі. Кім приміряла лише чорний брючний костюм, під яким навіть не було блузки, а також розкрила піджак і показала груди.

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