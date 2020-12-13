Известная модель Ким Ли, которую называет корейской Кардашьян, показала себя в максимально жарком образе
На фото Ким позирует темном прозрачном корсете, который не смог полностью спрятать пышный бюст красотки. Волосы девушка оставила распущенными, а образ дополнила ярким мейкапом, благодаря чему снимок получился очень соблазнительным и будоражащим самые смелые мечты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли оставить комплименты или поставить лайки, ведь красотка выбросила снимок в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Вижу страсть, сама раскрепощенность".
Мы писали, что известная модель Ким Ли показала на личном селфи достоинства с пикантного ракурса.
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На одном из селфи хорошо видно, что молодая брюнетка любит показать себя, похвастаться перед камерой идеальными и пухлыми губами, а также совсем не скрывает бюст. Выставив напоказ достоинства в открытом декольте, Ким Ли взбудоражила поклонников:
Мы писали, что известная модель Ким Ли устроила черно-белую съемку в брючном костюме.
В этот раз на фото, которое было представлено на фан-аккаунте, Ли позировала в стильном и непривычном для себя образе. Ким примерила лишь черный брючный костюм, под которым даже не было блузки, а также распахнула пиджак и показала грудь.
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