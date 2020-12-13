Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі
На фото Квітко позує в наряді з великим декольте, а образ доповнила стильними окулярами і прикрасою на шиї. Красуня знімала себе на телефон і хвалилася пишним бюстом шостого розміру, який без сорому показала дуже близько. Завдяки цьому кадр вийшов дуже пікантним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Велике і красиве декольте", "твої губи солодкі, як мед", "як красиво і смачно ці красиві матусі з великою п'ятою точкою", "супер чуттєва і фантастична дівчина з ефектною і сяючою красою", "Вау, ти прекрасно виглядаєш, любов моя", "немає такої краси, як твоя", "дорогоцінна і божественна Анастасія, я тебе люблю", "Вау, красуня", "я сумую за тобою, красуня".
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Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко ледь прикрила свій бюст маленьким монокіні.
На представленому кадрі дівчина вип'ятила бюст вперед, сидячи на лежаку, і підставила його до сонця, як би загоряючи. Вирізи на монокіні з боків і вдалий дизайн допомогли Квітко отримати сотні компліментів:
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