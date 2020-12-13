Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі

На фото Квітко позує в наряді з великим декольте, а образ доповнила стильними окулярами і прикрасою на шиї. Красуня знімала себе на телефон і хвалилася пишним бюстом шостого розміру, який без сорому показала дуже близько. Завдяки цьому кадр вийшов дуже пікантним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Велике і красиве декольте", "твої губи солодкі, як мед", "як красиво і смачно ці красиві матусі з великою п'ятою точкою", "супер чуттєва і фантастична дівчина з ефектною і сяючою красою", "Вау, ти прекрасно виглядаєш, любов моя", "немає такої краси, як твоя", "дорогоцінна і божественна Анастасія, я тебе люблю", "Вау, красуня", "я сумую за тобою, красуня".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко ледь прикрила свій бюст маленьким монокіні.

На представленому кадрі дівчина вип'ятила бюст вперед, сидячи на лежаку, і підставила його до сонця, як би загоряючи. Вирізи на монокіні з боків і вдалий дизайн допомогли Квітко отримати сотні компліментів:

Нагадаємо, Російська Кардашьян нічого не приховала в ліфчику і спідниці з сіточки, кадри спокуси

А ще Politeka писала, що російська Кардашьян підкорила чуттєвістю, обтягнувши величезні форми тонким мереживом

Також Politeka повідомляла, що російська Кардашьян не змогла вмістити шостий розмір в мініатюрний топ



