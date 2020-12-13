Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя в необычном образе

На фото Квитко позирует в наряде с большим декольте, а образ дополнила стильными очками и украшением на шее. Красотка снимала себя на телефон и хвасталась пышным бюстом шестого размера, который без стыда показала очень близко. Благодаря этому кадр получился очень пикантным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Большое и красивое декольте", "Твои губы сладкие, как мед", "Как красиво и вкусно эти красивые мамочки с большой пятой точкой", "супер чувственная и фантастическая девушка с эффектной и сияющей красотой", "Вау, ты прекрасно выглядишь, любовь моя", "нет такой красоты, как твоя", "драгоценная и божественная Анастасия, я тебя люблю", "Вау,красавица", "Я скучаю по тебе, красавица".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко едва прикрыла свой бюст маленьким монокини.

На представленном кадре девушка выпятила бюст вперед, сидя на лежаке, и подставила его к солнцу, как бы загорая. Вырезы на монокини по бокам и удачный дизайн помогли Квитко получить сотни комплиментов:

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