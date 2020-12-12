Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото модель показала себя в юбке в сеточку и бюстгальтере. Девушка сидит на диване и выгибает спинку, чтобы выставить бюст шестого размера вперед, делая кадр максимально соблазнительным. Анастасия собрала волосы в ховст, а образ дополнила серьгами в ушах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 5 тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивое и сексуальное во всем ее великолепном теле", "Доброе утро красавица", "С субботой, прекрасная принцесса ... Хорошего дня, как ты ... Благословения, поцелуи ... Люблю тебя", "Красивая женщина, как мне не всегда хочется тебя видеть, если ты очень привлекательна и в своей красоте ты можешь удержать меня в ловушке своих сетей удовольствия. Я тебя обожаю и всегда буду обожать", "Красивая топ-кошка сексуальная чудесная".

Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко едва прикрыла свой бюст маленьким монокини.

Модель с шестым размером бюста, тоненькой талией и неестественно пышными бедрами не перестает удивлять фанатов. Анастасия старается показывать как можно более открытые и яркие кадры, чтобы обращать внимание на себя. В этот раз в ярко-оранжевом купальнике на тоненьких лямках звезда не смогла скрыть самого главного.

Напомним, русская Кардашьян покорила чувственностью, обтянув огромные формы тонким кружевом

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