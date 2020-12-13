Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе і розповіла про тренування

Цього разу зірка позувала в кофтині, під якою виднівся білий топ. Дівчина зібрала волосся в хвіст і знімала себе на телефон. Красуня нагнулася над камерою і дала можливість розглянути пристойне декольте у всій красі. Як можна зрозуміти, Ніколь зайнялася спортом, і розповідає про свої тренування. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"День в тренажерному залі, крос-фітнес, я буду на правильному шляху", - написала зірка під кадром.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами, так як вони були викинуті в сторіс Інстаграма, де подібного функціоналу немає, але так і хочеться додати: "Вау, яка поза, з такою не занудьгуєш".

Ми повідомляли, що відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, похвалилася ніжками без штанів.

Зірка сіла на підлогу, виставивши ноги вперед, щоб показати їх у всій красі. Стрункі і рівні кінцівки вражали і притягували погляд, захоплюючи фанатів бездоганною красою моделі.

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