Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе і розповіла про тренування
Цього разу зірка позувала в кофтині, під якою виднівся білий топ. Дівчина зібрала волосся в хвіст і знімала себе на телефон. Красуня нагнулася над камерою і дала можливість розглянути пристойне декольте у всій красі. Як можна зрозуміти, Ніколь зайнялася спортом, і розповідає про свої тренування. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"День в тренажерному залі, крос-фітнес, я буду на правильному шляху", - написала зірка під кадром.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами, так як вони були викинуті в сторіс Інстаграма, де подібного функціоналу немає, але так і хочеться додати: "Вау, яка поза, з такою не занудьгуєш".
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Ми повідомляли, що відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, похвалилася ніжками без штанів.
Зірка сіла на підлогу, виставивши ноги вперед, щоб показати їх у всій красі. Стрункі і рівні кінцівки вражали і притягували погляд, захоплюючи фанатів бездоганною красою моделі.
Нагадаємо, екс-коханка Бреда Пітта підкорила бездоганною красою в незвичайному образі
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