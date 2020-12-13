Співачка Настя Каменських станцювала так, що публіка її навіть не впізнала
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, розпаливши розкутими рухами в танці (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, кучерява брюнетка постала в білому топі, ультракороткій гірчичній кофтині та штанях забарвлення хакі.
Настя почала спокусливо рухатися під музику, виляючи стегнами, коли раптом позаду неї виник якийсь молодий чоловік з довгою шевелюрою та у в'язаній шапочці. Він тут же приєднався до танцю, розсмішивши співачку безглуздими рухами.
Каменських розгубилася тільки на секунду, а потім продовжила несамовито трясти "булочками" перед носом у невідомого хлопця.
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"Веселимося 🤪 😘 # sundayvibes # tiktokvideo", - підписані кадри.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, деяким здалося, що Каменських танцює з чоловіком, репером Потапом, який ніби натягнув перуку, але це не так. Ім'я свого партнера Настя вміло приховала.
"Потап вже не той:)"
"Які шикарні кучері😍"
"Прикольна зачіска 🔥"
"Мені здалося, що на задньому плані Потап в перуці стрибає"
"Нічого собі👏"
"🔥Шалено"
"Крута крихітка 🔥 😂 "
"Огоо Анастасія вас тут і не впізнати"
"Милий пудельок"
"Завжди такі великі груди на всіх виступах, а виявилося!?)"
Раніше ми повідомляли, Каменських показала в "сторіз", як готується до виступу. Над красунею "чаклували" стилісти, поки вона знімала відео.
"Робота, робота, робота", - підписала Настя фото і вказала, що на годиннику зараз 8.40 ранку.
Нагадаємо, спекотна Каменських засвітила, що у неї під сукнею, прямо на червоній доріжці
Також Politeka повідомляла, що томна Каменських спокусила поглядом, Потап не стримав емоцій