Нічого собі!

Співачка Настя Каменських станцювала так, що публіка її навіть не впізнала

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, розпаливши розкутими рухами в танці (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, кучерява брюнетка постала в білому топі, ультракороткій гірчичній кофтині та штанях забарвлення хакі.

Настя почала спокусливо рухатися під музику, виляючи стегнами, коли раптом позаду неї виник якийсь молодий чоловік з довгою шевелюрою та у в'язаній шапочці. Він тут же приєднався до танцю, розсмішивши співачку безглуздими рухами.

Каменських розгубилася тільки на секунду, а потім продовжила несамовито трясти "булочками" перед носом у невідомого хлопця.

"Веселимося 🤪 😘 # sundayvibes # tiktokvideo", - підписані кадри.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, деяким здалося, що Каменських танцює з чоловіком, репером Потапом, який ніби натягнув перуку, але це не так. Ім'я свого партнера Настя вміло приховала.

"Потап вже не той:)"

"Які шикарні кучері😍"

"Прикольна зачіска 🔥"

"Мені здалося, що на задньому плані Потап в перуці стрибає"

"Нічого собі👏"

"🔥Шалено"

"Крута крихітка 🔥 😂 "

"Огоо Анастасія вас тут і не впізнати"

"Милий пудельок"

"Завжди такі великі груди на всіх виступах, а виявилося!?)"

Раніше ми повідомляли, Каменських показала в "сторіз", як готується до виступу. Над красунею "чаклували" стилісти, поки вона знімала відео.

"Робота, робота, робота", - підписала Настя фото і вказала, що на годиннику зараз 8.40 ранку.

Нагадаємо, спекотна Каменських засвітила, що у неї під сукнею, прямо на червоній доріжці

Також Politeka повідомляла, що томна Каменських спокусила поглядом, Потап не стримав емоцій