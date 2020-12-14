Співачка Настя Каменських стала зірковою гостею на кулінарному шоу "МастерШеф"

Як передає Politeka.net, яскравим фото з ефіру поділилася в своєму мікроблозі в Instagram колишня переможниця і суддя проекту Ольга Мартиновська.

У кадрі поруч з нею і Каменських в блакитному костюмі також постав беззмінний лідер суддівського складу, шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

Трійцю сфотографували, коли вони над чимось сильно сміялися, Ектор аж почервонів.

У підписі Мартиновська поділилася дитячими спогадами - про те, якими їй здавалися зірки. Ольга зробила комплімент знаменитостям, в тому числі й Каменських, кажучи, що вони насправді скромні, вдячні та привітні люди.

"Зірки в реальному житті 🌟 я довго думала, що люди по телебаченню такі ж недосяжні, як зірки на небі. Поки сама не потрапила у "тєлік". І з часом побачила, що "зірки" - це точно такі ж люди, як і ми всі. З такими ж фізіологічними потребами! З радістю і проблемами, з друзями і ворогами, з посмішками і сльозами... Точно такі ж! Зазвичай це привітні, з надзвичайною енергетикою, усміхнені, супер працьовиті Й активні життєлюби, дуже часто ще й скромні!", - емоційно відреагувала Ольга.

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Настя почала спокусливо рухатися під музику, виляючи стегнами, коли раптом позаду неї виник якийсь хлопець. Він тут же до неї приєднався, розсмішивши безглуздими рухами.

"Мені здалося, що на задньому плані Потап в перуці стрибає"; "Нічого собі👏"; "🔥шалено"; "Крута крихітка🔥 😂", - відреагував натовп.

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