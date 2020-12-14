Співачка Настя Каменських любить експериментувати зі своєю зовнішністю, радуючи цікавими образами
Як передає Politeka.net, топ-зачісок Каменських зібрали на сторінці в Instagram, і запропонували користувачам мережі вибрати улюблений.
У колаж зібрані фото, на яких Каменських зображена з найрізноманітнішими укладаннями волосся від ідеально рівного до пишних афрокучерів.
Як відомо волосся Каменських в'ється від природи і самій співачці це дуже подобається.
"Кучері мені подарували батьки. Не буду лукавити - це найзручніші волосся на світі, і я шалено за них вдячна. Вранці прокидаєшся вже з зачіскою! Не встигла помити голову - не видно", - розповідала раніше Настя.
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Але жага до чогось нового штовхає артистку на експерименти. Вона пробувала як повністю випрямити кучері, зробити хвилі більш акуратними, так і накруіть їх максимально.
Нагадаємо, раніше Каменських поділилася головними секретами, як доглядати за волоссям і приборкати навіть саме неслухняну шевелюру:
1. Завжди використовуйте термозахист при сушінні феном або використанні прасок і плойок. Це захистить ваше волосся від можливих пошкоджень.
2. Якщо у вас тонке волосся, і ви хочете швидко додати їм обсягу, на допомогу прийде праску-гофре. Найзручніше взяти маленький, з шириною 2-3 см і маленькими хвилями і притиснути волосся біля коренів і на пару см нижче.
3. А якщо у вас кучері, завжди розчісуйте їх перед миттям. Так при подальшій укладанні ви отримаєте красиві хвилі, а не кульбаб.
4. І також завжди розчісуйте волосся перед випрямленням. А щоб після цього вони довше залишалися ідеально прямими, випрямляйте їх тонкими, а не широкими, пасмами.
5. Любите наносити на волосся різні масла, спреї і незмивні засоби? Тоді купіть шампунь глибокого очищення (ШГО) і раз в 1-2 місяці використовуйте його для очищення саме довжини волосся. Після цього обов'язково нанесіть на волосся зволожуючу маску.
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