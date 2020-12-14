Певица Настя Каменских любит экспериментировать со своей внешностью, радуя интересными образами

Как передает Politeka.net, топ-причесок Каменских собрали на странице в Инстаграм, и предложили пользователям Сети выбрать любимый.

В коллаж собраны фото, на которых Каменских запечатлена с самыми разнообразными укладками волос от идеально ровных до пышных афрокучерей.

Как известно волосы Каменских вьются от природы и самой певице они очень нравятся.

«Кудри мне подарили родители. Не буду лукавить — это самые удобные волосы на свете, и я безумно за них благодарна. Утром просыпаешься уже с прической! Не успела помыть голову — не видно», — рассказывала ранее Настя.

Но жажда к чему-то новому толкает артистку на эксперименты. Она пробовала как полностью выпрямить кудри, сделать волны более аккуратными, так и накруить их максимально.

Напомним, ранее Каменских поделилась главными секретами, как ухаживать за волосами и укротить даже самоую непослушную шевелюру:

1. Всегда используйте термозащиту при сушке феном или использовании утюжков и плоек. Это защитит ваши волосы от возможных повреждений.

2. Если у вас тонкие волосы, и вы хотите быстро добавить им объема, на помощь придёт утюжок-гофре. Удобнее всего взять маленький, с шириной 2-3 см и маленькими волнами и прижать волосы возле корней и на пару см ниже.

3. А если у вас кудри, всегда расчесывайте их перед мытьем. Так при последующей укладке вы получите красивые волны, а не одуван.

4. И также всегда расчесывайте волосы перед выпрямлением. А чтобы они дольше оставались идеально прямыми, выпрямляйте их тонкими, а не широкими, прядями.

5. Любите наносить на волосы разные масла, спреи и несмываемые средства? Тогда купите шампунь глубокого очищения (ШГО) и раз в 1-2 месяца используйте его для очистки именно длины волос. После этого обязательно нанесите на волосы увлажняющую маску.

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