Співачка Ані Лорак розбурхала мегавідвертим образом

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала в "сторіз" у Instagram свіжі кадри, на яких засліпила своєю красою.

Так, щаслива Лорак відобразила яскравий момент на церемонії нагородження "Золотий грамофон" - за результатами голосування їй дісталася нагорода за композицію "Твоей любимой". Співачка не змогла стримати емоцій.

Артистка в міні-сукні з бахроми, з нескромним декольте, пустилася в танок, несамовито виляючи стегнами - "золото" так і розліталося навколо сяючої співачки. У якийсь момент зірка розставила ніжки та поставила руки на пояс, надавши своїм рухам ще більше пікантності.

Шкода, що шанувальникам не вдалося прокоментувати пристрасний танець Кароліни в "сторіз". Проте фанатам вдалося порадувати співачку компліментами під іншими фото з цього ж заходу, опублікованими в Instagram.

Варто зазначити, раніше Лорак сама зізнавалася, що набрала за карантин зайві кілограми, яким оголосила війну. Судячи, по тому як вона сміливо демонструє фігурку зараз, отримуючи схвальні відгуки, - "страждання" в спортзалі та дієти не пройшли даром.

"Дуже гарний образ. Вам так йде золото. А довге волосся - взагалі відпад! Ви неймовірно красива!😍😍😍"

"Ідеальна: обличчя, фігура, твій танець, голос - все дуже красиво, кохана Кароліна♥ ️ ♥️♥️ 🌹 🌹 🌹 "

"Вау! Кароліна! Ви така яскрава і новорічна ❤️ 😍 😂 "

"Вітаю із заслуженим золотим грамофоном карколомна блискуча діва❤️"

"Хороша, немає слів!!!♥️♥️♥️💐💐💐"

"Міс всесвіт 😍 😍 😍"

Раніше ми повідомляли, Лорак ошелешила "натягнутим" обличчям, з'явившись в програмі "Модний вирок". Користувачі тут же заговорили про пластику.

"Сильно натягнула обличчя😬навіщо? Все було так прекрасно🙁", "Рот усе ширше... очі все більш вузькі...😑Лорак @anilorak зупинись...молодість все одно не повернути 😨", - відреагували в мережі.

Нагадаємо, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак відчинила курточку і змусила серця чоловіків битися частіше.