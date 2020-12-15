Відома українська балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала, як наряджає ялинку з донькою

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Кухар і її шестирічна дочка Анастасіея в піжамах зайнялися святковим декором житла. Вони нарядили ялинку іграшками, також по квартирі розвісили гірлянди.

До речі, на кадрах можна подивитися, як виглядає квартира Кухар, в якій, за словами балерини, ремонт робився останній раз 15 років тому.

Раніше Кухар зізналася, що їй тісно в цій квартирі і вона мріє про розширення квадратних метрів в 2021 році.

"Я чекаю подарунок від Святого Миколая, Діда Мороза і Святого Валентина. Я б дуже хотіла попросити нову квартиру, а ще краще – будинок. З ремонтом, так як минулий був 15 років тому і зараз моя квартира схожа на Дитячий Будинок іграшок і магазин жіночого одягу. Я більше не можу перестрибувати з купки на купку, з сукні на сукню, з іграшки на іграшку. Мені дуже потрібно розширюватися. Тому що моє житло з двома дітьми, нянями і бабусею замало!",- розповіла Кухар.

У свою чергу чоловік балерини Олександр Стоянов впевнений, що їй просто не вистачає місця, куди можна було б складати численні наряди.

"Якщо коротко, то Катерині не вистачає гардеробу. Тому доведеться перебиратися в нове приміщення, в якому для гардеробу буде хоча б 40-50 квадратів", – пояснив Олександр.

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