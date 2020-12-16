Відома модель Демі Роуз показала себе і розповіла про ситуацію

На фото красуня позує в чорно-білому купальнику з великим декольте і смужками, які притискають пишний бюст до тіла. Образ Роуз доповнила капелюшком і окулярами, а лежала на шезлонгу і задерла ніжку і руки. Кадр вийшов дуже спокусливим і навіть пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це ситуація", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Досконалість! Дивовижна", "яке вражаюче тіло, вау", "Ого, чудова дитина", "Привіт, мої любовні поцілунки"," дитинко Демі, потрібно спати"," я думаю, вам може знадобитися сонцезахисний крем, і я буду добровольцем, щоб ви принесли цю жертву і подбали про те, щоб ви захистили це дивовижне маленьке тіло","я написала дещо важливе для твоєї розповіді, чертовски приваблива жінка".

Ми писали, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз показала незвичайний кадр з відпочинку.

Одні з кадрів приємно вразив фанатів, адже просте особисте Селфі було зроблено з одним єдиним акцентом – прямо на пишний бюст шостого розміру.

Спокусливо вигнувшись, Демі показала переваги в яскраво-жовтому ліфчику з прозорими силіконовими лямками, а через те, що зірка нахилилася вперед, створюється враження, ніби форми зірки ось-ось порвуть купальник.

Нагадаємо, розпалена Демі Роуз прикувала погляди до пружного "горішка" в леопардовому корсеті

А ще Politeka писала, що розкута Демі Роуз покрутила "кексами" в непристойному вигляді без ліфчика

Також Politeka повідомляла, що апетитна Демі Роуз подражнила фігурою в "дірявих" штанях



