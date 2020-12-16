Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала о ситуации

На фото красотка позирует в черно-белом купальнике с большим декольте и полосками, которые прижимают пышный бюст к телу. Образ Роуз дополнила шляпкой и очками, а лежала на шезлонге и задрала ножку и руки. Кадр получился очень соблазнительным и даже пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это ситуация", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Совершенство! Удивительная", "Какое впечатляющее тело, вау", "Ого, чудесный ребенок", "Привет, мои любовные поцелуи", "Детка Деми, нужно спать", "Я думаю, вам может понадобиться солнцезащитный крем, и я буду добровольцем, чтобы вы принесли эту жертву и позаботились о том, чтобы вы защитили это удивительное маленькое тело", "Я написала кое-что важное для твоего рассказа, чертовски привлекательная женщина".

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Одни из кадров приятно поразил фанатов, ведь простое личное селфи было сделано с одним единственным акцентом – прямо на пышный бюст шестого размера.

Соблазнительно выгнувшись, Деми показала достоинства в ярко-желтом лифчике с прозрачными силиконовыми лямками, а из-за того, что звезда наклонилась вперед, создается впечатление, будто формы звезды вот-вот порвут купальник.

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