Відома фітнес-модель Ана Чері показала себе і розповіла, де можна задати питання

На фото Ана позує в блискучому купальнику на тлі крил, а на голові можна побачити корону. Красуня залишила волосся розпущеним, а рукою взялася за пружний бюст. На другому фото дівчина вже була в чорному вбранні, який складався з мотузочок і прикривав тільки найпікантніші місця. На інших знімках фітнес-модель показала себе в ще декількох спокусливих образах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо ви хочете задати мені кілька питань, перевірте мою біографію на моїй сторінці офіційною. Це єдине місце, де я відповідаю на свої повідомлення", - написала Ана Чері під фото.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Зачаруй мене. Ви дуже красива дівчина", "так багато блиску", "як би там не було самим видовищним, сліпучим, приголомшливим, чуттєвим, красивим і чарівним", "досконалість ніколи не виглядало так добре", "завжди до всього підходить і завжди красиво", "Богиня цієї реальності, почуй моє благання".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала біля вікна сміливу фотосесію в одній чорній білизні.

Ана повернулася до камери напівбоком, завдяки чому змогла продемонструвати досить вдалий образ з акцентом на сідниці. Легкий макіяж, ідеальний загар і живе освітлення біля вікна створили повну картину з Чері.

Нагадаємо, Ана Чері опустилася на коліна, блиснувши пружними "булочками" в стрінгах

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