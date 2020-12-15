Відома модель Міла Кузнєцова показала себе в новому незвичайному образі

На фото Міла позує в блузці з великим декольте, під якою можна побачити бюстгальтер. Волосся красуня зібрала в хвіст, а образ доповнила цікавими сережками. Дівчина здалася на фото крупним планом і дала насолодитися пишним бюстом, який ось-ось розірве тоненьку тканину. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як фото було викинуто в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "Ось це душа, ідеальний подарунок".

Ми писали, що українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася як володарка найбільших грудей в країні, вразила новим яскравим образом.

На знімку Кузнєцова постала в яскраво-червоному купальнику спортивного крою. Незважаючи на зручний фасон ліфа можна помітити, що тканина ледь утримує пишний бюст гордої власниці 15-го розміру.

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Так, модель позує в кофті та спідниці, а розкішне декольте ледь витримує тиск значних «обсягів» знаменитості. Примітно, що Кузнєцова вирішила взяти участь у танці під музику «Crazy Frog».

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