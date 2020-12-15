Відома співачка і модель Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала себе в ніжному образі

На фото Тетяна позувала в шовках, лежачи на ліжку. Красуня прикрила ніжною тканиною тільки найпікантніші місця, залишивши місце для фантазії. Дівчина дивилася в об'єктив камери, а волосся залишила розпущеним. Кадр вийшов дуже спокусливим і легким. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мій грудень майже без сну, пізно лягаю, мало сплю. Намагаюся встигати займатися спортом, харчуватися корисним, планую відразу кілька проектів на наступний рік, працюю на зйомках все частіше організатором і моделлю і всіма відразу", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Шикарна, найкрасивіша, ніжна, Тетяна", "не пам'ятаєте реквізит!!) ", "Так, медитації не завадили б", " Так спокусливо на цій білизні!", "У мене дуже багато роботи, вже хочеться відпочивати", "спокуслива", " яка ж ти прекрасна! У мене зараз купа справ, сподіваюся, що все скоро закінчиться".

Ми писали, що відома співачка і модель Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", розговорилася з фанатами, сидячи в авто.

Вона дивиться в камеру в променях сонця. Образ доповнює ідеальний макіяж, який підкреслює гарне обличчя зірки.

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