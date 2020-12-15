Колишня дружина екс-динамівця Миколи Морозюка, модель Ірина, показала, як займається спортом

Палюча блондинка активно стежить за собою, пише Politeka.net. Красуня часто буває в спортзалі, звідки ділиться постами в Instagram.

Зірка мережі одягла цього разу облягаючий топік, з якого вистрибували груди. Декольте було великим, що дуже непристойно.

Також Ірина одягла тісні лосини, що підкреслили її апетитні сідниці.

Модель знімала себе під час руху. Блондинка бігла по біговій доріжці, трясучи своїми формами, що вистрибують з декольте.

Кадри вийшли дуже ефектними і відірватися від них було неможливо.

Пізніше красуня постала біля дзеркала, у зазначеній формі, надівши шубку і стильні окуляри. Красуня продемонструвала струнку і підтягнуту фігуру, яку здобула завдяки наполегливим тренуванням.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Ірина Морозюк позувала на стільці в мереживному напівпрозорому боді. Зірка широко розставила ніжки, знімаючи себе в дзеркало - це інтригує.

Тонка тканина підкреслила струнку фігуру знаменитості. Груди виглядали чудово під чорною білизною, а тонкі бретельки мало не зісковзували з плечей.

Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк вирішила не тільки похвалитися пишними формами, а й поділитися міркуваннями про гроші, а точніше їх кількість впливає на людей.

"Гроші дуже псують людей☝Не всіх, але більшість...",- написали зірка, зазначивши, що спілкується з різними людьми.

Нагадавши, колишня дружина екс-динамівця Морозюка задерла ніжки в образі розпусної Школярки

Також Politeka писала, що колишня дружина екс-динамівця Морозюка показала результати тренувань, ефектно розставивши ноги

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