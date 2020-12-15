Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка, модель Ирина, показала, как занимается спортом

Обжигающая блондинка активно следит за собой, пишет Politeka.net. Красотка часто бывает в спортзале, откуда делится постами в Инстаграм.

Звезда сети надела в этот раз облегающий топик, из которого выпрыгивала грудь. Декольте было большим, что очень неприлично.

Также Ирина надела тесные лосины, подчеркнувшие ее аппетитные ягодицы.

Модель снимала себя во время движения. Блондинка бежала по беговой дорожке, тряся своими формами, выпрыгивающими из декольте.

Кадры получились очень эффектными и оторваться от них было невозможно.

Позже красотка предстала возле зеркала, в указанной форме, надев шубку и стильные очки. Красотка продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру, которую добилась благодаря упорным тренировкам.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Ирина Морозюк позировала на стуле в кружевном полупрозрачном боди. Звезда широко расставила ножки, снимая себя в зеркало - это интригует.

Тонкая ткань подчеркнула стройную фигуру знаменитости. Грудь смотрелась великолепно под черным бельем, а тонкие бретельки едва ли не соскальзывали с плеч.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк решила не только похвастаться пышными формами, но и поделиться рассуждениями о деньгах, а точнее их количество влияет на людей.

"Деньги очень портят людей☝Не всех, но большинство...", - написали звезда, отметив, что общается с разными людьми.

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка задрала ножки в образе распутной школьницы

Также Politeka писала, что бывшая жена экс-динамовца Морозюка показала результаты тренировок, эффектно расставив ноги

А еще Politeka сообщала, что бывшая жена экс-динамовца Морозюка занялась любимым делом прямо в лифте