У багатьох зірок з веденням свого особистого блогу почали з'являтися не тільки затяті шанувальники, але і власні двійники

У мережі все частіше можна помітити популярних артисток, які знайомляться зі своїми двійниками, а також самих дівчат, дуже схожих на зірок, але не визнають, що вони когось копіюють з причини того, що їм це не цікаво. Представляємо вашій увазі топ добірку фото артисток, які "знайшли" своїх двійників: головне не переплутати!

Ідеальна зовнішність Анджеліни Джолі стала причиною того, що у неї з самого старту кар'єри було чимало наслідувачів, а також тих, хто копіював її образи. Однак, є й ті, хто просто схожий на Красуню-артистку.

Українська артистка Таня Воржева прославилася в Instagram тим, що навіть без макіяжу її можна сплутати з Джолі! "Українська версія" Джолі теж цікавиться долями світу і знедолених. Крім виступу в групі Real O, для якої вона сама пише тексти, Таня Воржева встигла попрацювати на телебаченні.

Нещодавно в мережі з'явилося вірусне відео, на якому молода дівчина-блогер вразила схожістю з українською співачкою надією Дорофєєвою. Дівчина дійсно дуже схожа на співачку, що провокує в Instagram бурхливі обговорення.

Дівчина часто викладає пародії на 30-річну артистку в соціальних мережах під ніком Vika Meelis. Кілька днів тому вона також заспівала з Дорофєєвою "дуетом" пісню " Gorit"

На початку цього року Настя Каменських зустріла свого двійника під час сліпих прослуховувань десятого ювілейного сезону «Голосу країни». Запам'ятався глядачам виступ наймолодшої учасниці другого випуску-16-річної Карини Балашової.

Для дівчини зірка Настя Каменських є кумиром, тому виступаючи вона вклала всю душу в пісню "I like it", професійним виконанням якої неймовірно вразила ПТП і NK, які навіть встали з крісел і співали разом з Кариною.

Також в рамках четвертого випуску вокального шоу» Голос країни 9 " на сцені виступила двійник Тіни Кароль, яка підкорила стильним образом присутніх членів журі.

Дарина Храмова є давньою прихильницею виконавиці, також, як і Карина Балашова, яка приходила на шоу до Каменських, про що ми писали вище. Тому Дарина постаралася справити позитивне враження.

На сцені Дарина виконала пісню Тіни Кароль»Я все ще пам'ятаю". У той же час, багато коментаторів вказали, що Дарина заспівала відмінно, але схожа на Тіну тільки зачіскою і макіяжем.

Нагадавши, хуліганка Каменських демонстративно скинула одяг і показала всю себе: "солідні форми!".

Як повідомляла Politeka, томна Каменських спокусила поглядом, Потап не стримав емоцій: "о мій бог!».

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