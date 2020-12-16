У многих звезд с ведением своего личного блога начали появляться не только ярые поклонники, но и собственные двойники

В сети все чаще можно заметить популярных артисток, которые знакомятся со своими двойниками, а также самих девушек, очень похожих на звезд, но не признающих, что они кого-то копируют в виду того, что им это не интересно. Представляем вашему вниманию топ подборку фото артисток, которые «нашли» своих двойников: главное не перепутать!

Идеальная внешность Анджелины Джоли стала причиной того, что у нее с самого старта карьеры было немало подражателей, а также тех, кто копировал ее образы. Однако, есть и те, кто просто похож на красавицу-артистку.

Украинская артистка Таня Воржева прославилась в Инстаграм тем, что даже без макияжа ее можно спутать с Джоли! «Украинская версия» Джоли тоже интересуется судьбами мира и обездоленных. Кроме выступления в группе Real O, для которой она сама пишет тексты, Таня Воржева успела поработать на телевидении.

Недавно в сети появилось вирусное видео, на котором молодая девушка-блогер поразила сходством с украинской певицей Надеждой Дорофеевой. Девушка действительно очень похожа на певицу, что провоцирует в Инстаграм бурные обсуждения.

Девушка часто выкладывает пародии на 30-летнюю артистку в социальных сетях под ником Vika Meelis. Несколько дней назад она также спела с Дорофеевой "дуэтом" песню "Gorit"

В начале этого года Настя Каменских встретила своего двойника во время слепых прослушиваний десятого юбилейного сезона «Голоса страны». Запомнилось зрителям выступление самой юной участницы второго выпуска – 16-летней Карины Балашовой.

Для девушки звезда Настя Каменских является кумиром, поэтому выступая она вложила всю душу в песню "I like it", профессиональным исполнением которой невероятно поразила ПТП и NK, которые даже встали с кресел и пели вместе с Кариной.

Также в рамках четвертого выпуска вокального шоу «Голос країни 9» на сцене выступила двойник Тины Кароль, которая покорила стильным образом присутствующих членов жюри.

Дарья Храмовая является давней поклонницей исполнительницы, также, как и Карина Балашова, которая приходила на шоу к Каменских, о чем мы писали выше. Поэтому Дарья постаралась произвести положительное впечатление.

На сцене Дарья исполнила песню Тины Кароль «Я все еще помню». В то же время, многие комментаторы указали, что Дарья спела отлично, но похожа на Тину только прической и макияжем.

Напомним, хулиганка Каменских демонстративно сбросила одежду и показала всю себя: "Солидные формы!".

Как сообщала Politeka, томная Каменских соблазнила взглядом, Потап не сдержал эмоций: «О мой бог!».

Также Politeka писала, что сочная Каменских в шляпке и без лифчика пленила смелым вырезом до пупка: "Настя, что ты делаешь..."