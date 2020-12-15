Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе в свіжому образі і розповіла про хлопок

На фото Ніколь позувала в кофтині на ґудзиках і шортиках. Красуня спокусливо нагнулася, взявшись рукою за п'яту точку. Наряд не зміг приховати плоского животика дівчини, але Потуральскі це зовсім не бентежило. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Бавовна на бавовні", - написала Ніколь під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Люблю це"," О, Боже мій", " люблю це ... так мило(це слово?) ", "Чиста Ніколь", "виглядає так комфортно", "Ого-го", "Дуже красива твоя фотографія - як завжди", " Омг ... ця привабливість", " ви молодці у всьому, що робите!", "Дивіться, ви завжди посміхаєтеся, це те, що відрізняє вас від усіх інших", "Ніколь Потуральскі та Ірина Шейк - Близнюки".

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Зірка сіла на підлогу, виставивши ноги вперед, щоб показати їх у всій красі. Стрункі і рівні кінцівки вражали і притягували погляд.

Модель зігнула ноги, блиснувши апетитним стегном і інтимною деталлю - чорними трусиками.

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