Актор "Дизель шоу" Євген Гашенко здивував зміненою зовнішністю

Артист стояв біля джерел при створенні популярного шоу, яке полюбилося мільйонам українців, повідомляє Politeka.net. Гашенко - один з акторів шоу, який втілює на сцені найрізноманітніші образи.

Цього разу актор зумів здивувати, адже постав у досить незвичайному вигляді. Євген надів світлу перуку, фіолетову сорочку і яскравий піджак. Завершила образ жовта краватка.

Артист підняв вказівний палець вгору і відкрив широко очі.

"Трохи Диско фанку в Новий Рік нікому не зашкодить! 🕺 🏻 🎸 🎤 🪅 🎉 ",- написав актор.

За годину пост зібрав майже 500 лайків і трохи коментарів.

"Це занадто круто!😅 🧡 ", "Це просто😂 😂 😂 😂 😂", "я на будь-якій дискотеці 💃!!!😂😂😂:))))", - написали користувачі Мережі.

А ось, як артист виглядає зазвичай:

Зазначимо, Євген Гашенко починав свою кар'єру з КВК. Майбутній гуморист навчався на економіста в Миколаївській міській філії Києво-Могилянської академії. Одного разу він став учасником студентської команди КВК. У 2000 році Євген Гашенко та Єгор Крутов заснували команду «Дизель». Хоча команда не проіснувала довго, актори встигли подружитися і створити згуртований колектив.

Раніше ми писали, що Євген Гашенко опублікував фото, на якому у нього волосся стоїть дибки, а все обличчя забруднене чимось чорним, ніби він після вибуху.

Найімовірніше, актор розповів не про реальну ситуацію з життя, а анонсував таким чином новий випуск "Дизель шоу", де глядачів чекають жарти і про новий рік, в тому числі.

Нагадаємо, що актриси з "Дизель шоу" влаштували зухвалу вакханалію на сцені: топ пристрасних образів.

Як повідомляла Politeka, зірка " Дизель шоу "показала свій хижий оскал і ошелешила виглядом після експерименту:"з'їсть і не помітить".

Також Politeka писала, що зірки студії " Дизель Шоу "змінилися до невпізнання, зовсім інші люди:" Крутоголов з шевелюрою, а Сморигін...".