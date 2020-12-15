Актор "Дизель шоу" Євген Гашенко здивував зміненою зовнішністю
Артист стояв біля джерел при створенні популярного шоу, яке полюбилося мільйонам українців, повідомляє Politeka.net. Гашенко - один з акторів шоу, який втілює на сцені найрізноманітніші образи.
Цього разу актор зумів здивувати, адже постав у досить незвичайному вигляді. Євген надів світлу перуку, фіолетову сорочку і яскравий піджак. Завершила образ жовта краватка.
Артист підняв вказівний палець вгору і відкрив широко очі.
"Трохи Диско фанку в Новий Рік нікому не зашкодить! 🕺 🏻 🎸 🎤 🪅 🎉 ",- написав актор.
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За годину пост зібрав майже 500 лайків і трохи коментарів.
"Це занадто круто!😅 🧡 ", "Це просто😂 😂 😂 😂 😂", "я на будь-якій дискотеці 💃!!!😂😂😂:))))", - написали користувачі Мережі.
А ось, як артист виглядає зазвичай:
Зазначимо, Євген Гашенко починав свою кар'єру з КВК. Майбутній гуморист навчався на економіста в Миколаївській міській філії Києво-Могилянської академії. Одного разу він став учасником студентської команди КВК. У 2000 році Євген Гашенко та Єгор Крутов заснували команду «Дизель». Хоча команда не проіснувала довго, актори встигли подружитися і створити згуртований колектив.
Раніше ми писали, що Євген Гашенко опублікував фото, на якому у нього волосся стоїть дибки, а все обличчя забруднене чимось чорним, ніби він після вибуху.
Найімовірніше, актор розповів не про реальну ситуацію з життя, а анонсував таким чином новий випуск "Дизель шоу", де глядачів чекають жарти і про новий рік, в тому числі.
Нагадаємо, що актриси з "Дизель шоу" влаштували зухвалу вакханалію на сцені: топ пристрасних образів.
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