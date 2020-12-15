Знаменита українська телеведуча Катерина Осадча разом з чоловіком, артистом Юрієм Горбуновим, постали в яскравих образах, і не самі
В очікуванні новорічних свят зірки вже у всю беруть участь у фотосесіях на тлі ялинок, пише Politeka.net.
Цього разу Осадча і Горбунов позували на тлі новорічної красуні, подарунків і каміна. Телеведуча була в червоній сукні з розрізом, що розкрив її стрункі ніжки. Одне плече було оголено. Загалом, образ вийшов дуже стильним і яскравим.
Чоловік зірки позував у чорному піджаку і футболці. Горбунов притулився до дружини.
Обидва посміхалися і виглядали дуже щасливими.
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Також на тлі ялинки позувала і прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар. Українська знаменитість посміхалася, поставши в чорному одязі зі значком відомого бренду.
"Основною ідеєю новорічної промо-кампанії 1+1 стало повернення до незмінних традицій і переосмислення справжніх цінностей після бурхливих подій 2020 року, які багато в чому змінили людей і їх життя. Тому зірки 1+1 в роликах святкують Новий рік вдома в колі близьких друзів, зв'язуючись з рідними за допомогою гаджетів. А тобі сподобалися наші святкові ролики?",- поцікавилися автори поста.
За 15 хвилин пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів.
"Красиві ❤️🔥"," Вауууу дуже хороші фото", " дуже добре😍 😍"," хороша сукня❤️"," новорічна атмосфера", - написали користувачі мережі.
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Осадча ж, як завжди, з'явилася в елегантному образі.
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