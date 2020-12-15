Знаменита українська телеведуча Катерина Осадча разом з чоловіком, артистом Юрієм Горбуновим, постали в яскравих образах, і не самі

В очікуванні новорічних свят зірки вже у всю беруть участь у фотосесіях на тлі ялинок, пише Politeka.net.

Цього разу Осадча і Горбунов позували на тлі новорічної красуні, подарунків і каміна. Телеведуча була в червоній сукні з розрізом, що розкрив її стрункі ніжки. Одне плече було оголено. Загалом, образ вийшов дуже стильним і яскравим.

Чоловік зірки позував у чорному піджаку і футболці. Горбунов притулився до дружини.

Обидва посміхалися і виглядали дуже щасливими.

Також на тлі ялинки позувала і прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар. Українська знаменитість посміхалася, поставши в чорному одязі зі значком відомого бренду.

"Основною ідеєю новорічної промо-кампанії 1+1 стало повернення до незмінних традицій і переосмислення справжніх цінностей після бурхливих подій 2020 року, які багато в чому змінили людей і їх життя. Тому зірки 1+1 в роликах святкують Новий рік вдома в колі близьких друзів, зв'язуючись з рідними за допомогою гаджетів. А тобі сподобалися наші святкові ролики?",- поцікавилися автори поста.

За 15 хвилин пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів.

"Красиві ❤️🔥"," Вауууу дуже хороші фото", " дуже добре😍 😍"," хороша сукня❤️"," новорічна атмосфера", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Катя Осадча вирішила сфотографуватися зі співаками Олегом Винником і Дімою Монатіком.

Осадча ж, як завжди, з'явилася в елегантному образі.

Нагадавши, Юрій Горбунов потрапив у біду, з'явилися фото з місця НП: "некерована машина мчала...".

Як повідомляла Politeka, Осадча загорнула бюст в об'ємні рюші, вразивши видом на зйомках "Голос країни": "багатьом зіркам треба б...".

Також Politeka писала, як виглядає перша дружина Горбунова, з якою він був до Осадчої.