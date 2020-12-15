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Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк підкорила фанатів, взявши участь у пікантному флешмобі

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в TikTok.

"А-апасность", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Нікітюк позує спершу в халаті і рушником на голові. У якийсь момент красуня підкидає туфлю, і в момент постає в міні-сукні, засвітивши солодкі місця на камеру.

"Вау, які ніжки», «ОУ май Леся», «Леська – красотулька», «ох і Леська», «просто найкраща», «фен збоку видно», «ось справжня зірка», «виглядаєш карколомно», "ти ніби з моїх снів", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, українська ведуча Леся Нікітюк спробувала себе в ролі "холостячки" і змусила чоловіків боротися за свою увагу

Так, Нікітюк знялася в креативній рекламі, де їй належало приміряти роль фатальної красуні, за яку борються чоловіки. Так, на початку відео подруга Лесі каже, що її хочуть запросити на роль нової «холостячки» в однойменний проект.

"А мужики красиві будуть? Або так, як цього року?",- цікавиться Леся.

Нагадавши, шалена Нікітюк перестаралася з епатажем і показала, що у неї під спідницею: "на другий сезон" Холостячки!".

Як повідомляла Politeka, біда наздогнала Лесю Нікітюк, з'явилися кадри ризикованої операції:"О Господи, тримайтеся".

Також Politeka писала, що скандальна Нікітюк виставила напоказ " п'яту точку "і розгнівала" бюджетними "покупками:"я ж багата".