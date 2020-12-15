Кадри говорять самі за себе

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила шанувальників, зізнавшись у розвагах з подругою

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.

"Святкуємо День народження в сьогоднішній день трьох дітей наших Лолочки @hilola04.01 і Рустама.🌺 Діточок троє народилися і живуть в нашому домі. Ми щасливі разом", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії почервоніла Волочкова позує, тісно притулившись до подруги. Сама знаменитість при цьому дивно посміхається на камеру. Користувачів мережі Волочкова "традиційно" позбавила можливості що-небудь говорити.

Як відомо, балерину звинувачують у лукавстві через нелогічні дії: спершу пихатої побожності, а потім – відвертих постів з лазень і купелей.

Як ми розповідали до цього, російська балерина Анастасія Волочкова показала себе топлес і розповіла про свободу.

Не так давно знаменитість літала відпочивати на Мальдіви й тепер не може перестати постити фото з відпустки у своєму Instagram. Вона поділилася черговим провокаційним знімком, засвітивши зайве.

Так, на фото Волочкова показала, як прогулюється по пляжу. При цьому, вона вирішила не обтяжувати себе зайвим одягом і вийшла в одних трусиках-бікіні, залишившись топлес. На знімку вона позує спиною до камери, високо піднявши руку.

Нагадавши, Хвалькувата Волочкова здалася без ліфчика біля новорічної ялинки: "у нас вдома велика...".

Як повідомляла Politeka, розпусна Волочкова без ліфчика сіла на шпагат в спортзалі й зняла все на відео: кадри не для слабаків.

Також Politeka писала, що почервоніла Волочкова осоромилася на очах у всіх, мова заплітається: "якщо вам потрібні»".