Кадры говорят сами за себя

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила поклонников, признавшись в развлечениях с подругой

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.

«Празднуем день рождения в сегодняшний день трёх детей наших Лолочки @hilola04.01 и Рустама.🌺 Детишек трое родились и живут в нашем доме. Мы счастливы вместе «, - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии покрасневшая Волочкова позирует, тесно прижавшись к подруге. Сама знаменитость при этом странно улыбается на камеру. Пользователей сети Волочкова «традиционно» лишила возможности что-либо говорить.

Как известно, балерину обвиняют в двуличии из-за нелогичных действий: сперва напыщенной набожности, а потом – откровенных постов из бань и купелей.

Как мы рассказывали до этого, российская балерина Анастасия Волочкова показала себя топлес и рассказала о свободе.

Не так давно знаменитость летала отдыхать на Мальдивы и теперь не может перестать постить фото из отпуска в своем Инстаграм. Она поделилась очередным провокационным снимком, засветив лишнее.

Так, на фото Волочкова показала, как прогуливается по пляжу. При этом, она решила не утруждать себя лишней одеждой и вышла в одних трусиках-бикини, оставшись топлес. На снимке она позирует спиной к камере, высоко подняв руку.

Напомним, хвастливая Волочкова показалась без лифчика возле новогодней елки: "У нас дома большая...".

Как сообщала Politeka, распутная Волочкова без лифчика уселась на шпагат в спортзале и сняла все на видео: кадры не для слабаков.

Также Politeka писала, что покрасневшая Волочкова осрамилась на виду у всех, язык заплетается: «Если вам нужны…».