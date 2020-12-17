Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе

На фото Гюль позує в чорному топі і спідниці. Красуня зібрала волосся в хвіст, а образ доповнила яскравим макіяжем. Дівчина спокусливо вигнулася, хвалячись плоским животиком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Покажи мені, як провести добре час", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Діаманти назавжди", "Абсолютно красиво", "я люблю тебе Гюль Бахарі", "Мені подобається це чудове і прекрасне чорне плаття, яке ти носиш".

Ми писали, що турецька супермодель Гюль Бахарі похвалилася формами в тісному ТОПі.

"Не можу підкреслити, скільки разів мені довелося поправляти вії", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Бахарі позує в тісному ТОПі, який максимально оголює її значні «пагорби».

Ми писали, що популярна модель Гюль Бахарі, також відома показала ідеальний вечірній образ на прогулянці.

Дівчина завжди підкреслює свої стегна вузькими нарядами і цей не був винятком. Комбінезон з м'якої тканини темного відтінку виділив форми знаменитості під час того, як вона позувала на заході сонця:

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А ще Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян підкреслила свої самі соковиті місця вузькою сукнею, аж очам боляче



